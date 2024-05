Manchester United a choisi Gareth Southgate !

C’est une nouvelle saison décevante pour Manchester United. Une de plus. Les Red Devils pointent à une terrible huitième position en Premier League, et pourraient donc bien ne pas jouer la moindre compétition européenne lors de l’exercice 2024/2025. Inacceptable pour un club de ce calibre, vous l’aurez compris. Surtout que ces derniers mercatos, des efforts ont été faits pour construire un effectif de qualité. L’été dernier, plus de 200 millions d’euros ont ainsi été mis sur la table pour faire venir des joueurs comme Rasmus Hojlund, Mason Mount, André Onana ou Sofyan Amrabat.

La suite après cette publicité

Erik ten Hag, l’entraîneur mancunien, est aussi, logiquement, pris à partie par les fans et par la presse britannique. Ses choix et son plan de jeu sont ainsi remis en question, et tout indique que le Néerlandais sera mis à la porte cet été, après deux saisons sans brio malgré un titre glâné en Coupe de la Ligue la saison dernière. Qui pour le remplacer ? Dans les médias anglais, c’est déjà la grande valse des noms, et Thomas Tuchel est par exemple régulièrement cité. Mais selon nos informations, la priorité des dirigeants n’est pas l’ancien du PSG.

À lire

JT Foot Mercato : Bernardo Silva pose un ultimatum au FC Barcelone

Le profil idéal

D’après nos informations, Gareth Southgate est actuellement l’objectif prioritaire du club mancunien pour le poste d’entraîneur. Le sélectionneur anglais plaît beaucoup en interne, et l’état-major de l’écurie anglaise est convaincue qu’il est le coach idéal pour remettre le club dans la bonne direction et être le leader du projet. Il n’y a pas encore d’accord entre les deux parties, mais les discussions vont bon train et une issue positive pourrait vite être trouvée. L’objectif de la direction de MU est ainsi de sceller un accord dans les prochaines semaines, toujours selon nos informations.

La suite après cette publicité

Quant à l’annonce de sa nomination, elle pourrait survenir après l’Euro 2024. C’est en tout cas le souhait de Dave Brailsford et de Jim Ratcliff. Une compétition pour laquelle l’Angleterre semble bien placée pour aller au bout, et les Three Lions sont unaniment cités parmi les favoris pour soulever le trophée avec la France. En poste depuis 2016, Southgate pourrait ainsi connaître sa deuxième expérience sur le banc d’un club, lui qui avait coaché Middlesbrough entre 2006 et 2009, connaissantune relégation en Championship. Mais depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et l’ancien défenseur international a prouvé être un fin meneur d’hommes et un bon tacticien…