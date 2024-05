Manchester United : ça sent la fin pour Bruno Fernandes

Manchester United se prépare à une vraie révolution cet été. Après une longue saison qui en aura déçu plus d’un, la direction mancunienne sait qu’elle va devoir tout changer ou presque lors de la prochaine fenêtre des transferts. Dans ce sens, l’avenir d’Erik ten Hag est le premier gros dossier à gérer. Arrivé il y a maintenant deux ans, le tacticien néerlandais n’aura jamais su remettre les Red Devils aux premières places du football anglais. Et ses récents résultats ont quasiment scellé son sort puisqu’il devrait être licencié à l’issue de la saison. Au niveau des joueurs, Raphaël Varane a déjà annoncé son départ cet été.

L’international français, dans un communiqué, avait officialisé son choix de ne pas prolonger l’aventure cet été. « Raphaël Varane a confirmé qu’il quittera Manchester United cet été, à l’expiration de son contrat, après trois saisons passées à Old Trafford», expliquait également Manchester United de son côté. Avec la nouvelle direction en place, celle d’INEOS, le Champion du monde 2018 ne sera sûrement pas le seul cadre à quitter le navire cet été. Et ces dernières heures, la presse anglaise évoque avec insistance le départ d’un certain Bruno Fernandes. L’international portugais, qui est probablement le joueur le plus régulier de l’effectif depuis son arrivée en Premier League, est à un tournant de sa carrière.

Un renouveau de la direction ?

À en croire les informations de The Independent, Bruno Fernandes pourrait bien quitter Manchester United cet été alors que l’Inter Milan et le Bayern Munich de Thomas Tuchel s’intéressent à lui. Après la victoire face à Newcastle cette semaine, Bruno Fernandes avait d’ailleurs évoqué son avenir affirmant vouloir rester à United… ou presque. «Je serai ici tant que le club dit me vouloir. Je sens que le club veut que je fasse partie de l’avenir, donc, comme je l’ai toujours dit, je ne veux pas être un joueur que le club ne veut pas avoir. Si pour une raison quelconque ils ne veulent pas de moi, je partirai, mais s’ils me veulent, je resterai.» Des déclarations qui font échos aux rumeurs naissantes d’un souhait d’INEOS de repartir sur un nouveau cycle en se séparant des certains cadres du club.

Dans ce sens, en conférence de presse, Erik ten Hag a tenu à rassurer les fans qui craignent de voir partir leur meilleur joueur. « Non, le club veut garder Bruno. Cela ne fait aucun doute, je pense. Je dois voir l’interview, mais, pour autant que je sache, il aime Manchester United. Il aime les fans de Manchester United et il adore jouer pour Manchester United. C’est tout ce que je sais. Il donne toujours le meilleur de lui-même. C’est un exemple, même avec les blessures qu’il joue. Il aime le football, mais il veut gagner dans sa carrière. Sinon, je suis très satisfait de ses performances tout au long de la saison, car pour lui, ce n’est pas facile quand autant de joueurs sont blessés autour de lui et à chaque fois, il doit porter l’équipe.» Mais entre les discours à la presse et la réalité, il y a parfois deux vérités. Ce vendredi la presse anglaise n’en démord pas, Bruno Fernandes est bien sur le départ alors qu’il arrive en fin de contrat dans deux ans. Et preuve que c’est peut-être la tendance dans le vestiaire, sur son compte Instagram, Marcus Rashford a semblé lui adresser un message d’adieu. «Ça a été un plaisir de partager le terrain avec toi mon frère…» a lancé l’international anglais. De quoi alimenter un peu plus ces rumeurs…