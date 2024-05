Mason Greenwood est encore impliqué dans une grosse polémique !

Son arrivée en Espagne avait fait polémique. Accusé par le passé d’avoir frappé et violé sa compagne, Mason Greenwood débarquait en Espagne, dans la banlieue de Madrid, avec un objectif bien précis : s’éloigner de toute cette affaire et essayer de relancer sa carrière qui était au pont mort. Et c’est plutôt réussi, puisque l’Anglais a retrouvé des couleurs du côté de Getafe, réalisant une très bonne saison. Auteur de 8 buts et 6 passes décisives en 32 rencontres de Liga, Greenwood est de retour à son meilleur niveau.

A tel point qu’on parle de lui pour des équipes du calibre de Naples, de l’Atlético de Madrid et même du FC Barcelone, alors qu’il pourrait aussi se faire une place dans l’effectif de Manchester United. Seulement, ses démons du passé ne l’ont pas quitté. En Espagne, personne n’a oublié son affaire et à chaque match à l’extérieur, les supporters adverses s’en prennent à lui, à des échelles différentes. Samedi soir, dans un match qui comptait pour du beurre sur la pelouse d’Alavés, il a été pris à partie de façon assez intense.

Une nouvelle soirée difficile

« Greenwood meurs », a ainsi chanté le public d’Alavés à de nombreuses reprises. La situation s’est envenimée jusqu’à en arriver au point où l’arbitre a dû interrompre la rencontre à la 18e minute de jeu seulement. Le speaker du stade a même dû prendre la parole pour calmer le public basque. Après cette interruption, les chants ont cependant vite repris et les joueurs de Getafe se sont confrontés au public d’Alavés, leur demandant d’arrêter. L’arbitre lui n’est plus intervenu, ce qui a fait exploser Getafe.

Si l’Anglais est resté calme, Pepe Bordalas, coach de Getafe, s’est lâché devant les médias. « Le public a chanté "Greenwood meurs". Le protocole dit que quand ça arrive deux fois, il faut arrêter le match et envoyer les joueurs aux vestiaires. Cela ne s’est pas fait, et si les arbitres ne respectent pas le règlement, on n’en finira jamais avec les insultes et le racisme dans les stades », a notamment lancé le coach espagnol, très agacé qu’on ne protège pas plus son joueur. Le message est passé…