Sondage : vous pensez que Leny Yoro va rouler sur la Premier League

C’est un transfert qui a beaucoup fait parler ces derniers jours avec plusieurs rebondissements. Un temps convoité par le PSG mais surtout le Real Madrid, Leny Yoro a finalement décidé de rejoindre Manchester United. Le club anglais est arrivé dans la course et a lâché une grosse offre de plus de 60 millions pour se l’offrir. Un gros pari pour les Mancuniens surtout à ce poste. Du haut de ses 18 ans, il aura la lourde tâche de régler les problèmes défensifs du club que même Raphael Varane n’a pas su régler.

Sur notre site, dans un sondage, nous vous demandions si le choix de Leny Yoro de rejoindre Manchester United était un bon choix et surtout s’il allait s’imposer chez les Red Devils, réputés pour gâcher plusieurs talents ces dernières années. Eh bien, sur près de 75 000 votants, vous êtes plus de 65% à estimer que le jeune central français va tranquillement s’imposer du côté de la Premier League. Réponse dans quelques semaines…