Leny Yoro justifie le choix Manchester United

Après avoir longtemps été convoité par le Real Madrid, Leny Yoro a finalement décidé de continuer sa carrière à Manchester United. Rio Ferdinand, la légende des Red Devils aurait joué un rôle important dans cette décision alors que Yoro était initialement focalisé sur une signature dans la capitale espagnole. Dans une interview accordée au site officiel de Man U, le Français est revenu sur cette discussion qui a tout changé. « Il m’a appelé. Pour commencer, j’étais très impressionné de parler avec lui. On a parlé de Manchester United pendant 10 minutes, donc ça m’a beaucoup aidé à faire mon choix, c’était un honneur de parler avec lui», a raconté le défenseur de 18 ans.

L’ancien Lillois est par la suite entré dans de plus amples détails concernant la conversation qu’il a eue avec l’ex-international anglais. «Il m’a parlé du club, il m’a dit que c’était un club historique avec une grande histoire. Que si je venais, je devrais me battre pour le club, être prêt car c’est le plus grand club du monde. Pour moi, c’était très important de parler de ça.» Annoncé comme l’un des plus gros espoirs du football mondial à son poste, Yoro pourrait être le successeur tant attendu depuis plusieurs années, d’un certain Rio Ferdinand.