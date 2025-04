Manchester United : Ruben Amorim veut sacrifier 6 joueurs pour s’offrir son attaquant

Il aurait sans doute rêvé mieux. Arrivé en cours de saison après le départ d’Erik ten Hag, Ruben Amorim avait une grosse cote de popularité après des performances du côté du Sporting avec notamment un jeu séduisant. De quoi forcément enflammer la presse anglaise et emballer les supporters. Mais le contexte mancunien est très particulier et ce n’est pas simple de réussir. Ruben Amorim l’a appris à ses dépens. Le coach portugais, arrivé pour redresser le club, n’a pas été capable de proposer mieux que Ten Hag. Après 33 journées de Premier League, le club pointe à une inquiétante et décevante 14e place du classement.

Le seul motif de satisfaction pour le moment reste le bon parcours en Ligue Europa avec une demi-finale à disputer dans une semaine face à Bilbao. Pour le reste, difficile de ressortir du positif de la première mission de Ruben Amorim sur le banc des Red Devils. L’ancien coach du Sporting affiche d’ailleurs un bilan décevant avec 13 victoires, 13 défaites et 8 nuls depuis sa prise de fonction. Mais la direction mancunienne a décidé de laisser du temps au Portugais et souhaite miser sur le mercato estival ainsi que la préparation de la prochaine saison pour faire des ajustements à tous les niveaux.

Osimhen en priorité

Mais outre une défense qu’il faut renforcer et un milieu de terrain vieillissant, Ruben Amorim semble vouloir, en priorité, s’armer offensivement, notamment au poste de numéro 9. Cette saison, le club a alterné entre Hojlund et Zirkzee. Les deux attaquants n’ont pas réussi à s’imposer sur le long terme et ils affichent des statistiques assez peu emballantes. Le Danois n’a planté que 8 pions en 45 matches cette saison alors que le Néerlandais ne fait guère mieux avec 7 petits buts depuis le début de saison.

Alors la priorité estivale sera de recruter un pur numéro 9, Ruben Amorim a, selon les informations du Mirror, ciblé Victor Osimhen en priorité. L’attaquant nigérian a été prêté cette saison par Naples à Galatasaray. En Turquie, il brille logiquement avec 30 buts en 35 matches mais sa valeur n’a pas grimpé pour autant, au contraire. Il est estimé à environ 50 millions d’euros actuellement par Naples et United veut en profiter. Mais il faut faire le ménage dans l’effectif mancunien et Ruben Amorim a l’intention de se séparer de plusieurs joueurs avant. Selon le quotidien britannique, Marcus Rashford (Aston Villa), Jadon Sancho (Chelsea), Antony (Real Betis) et Tyrell Malacia (PSV Eindhoven) pourraient bien quitter définitivement le club anglais cet été (ils sont tous prêtés). Mais ce n’est pas tout, Ruben Amorim n’est pas contre se séparer de Casemiro et surtout Alejandro Garnacho pour faire de place à Osimhen. La saison n’est pas terminée que United prépare déjà la suivante. Et le message de Ruben Amorim est clair : il faut tout reconstruire pour repartir sur des bases saines.