PSG : Manchester United a fixé le prix de Jadon Sancho

De retour à Manchester United après un prêt au Borussia Dortmund, Jadon Sancho (24 ans) s’est réconcilié avec Erik ten Hag, mais Manchester United n’aurait pas changé ses plans pour son ailier anglais. Sous contrat jusqu’en 2026, Sancho représente une valeur marchande intéressante pour les Red Devils.

Ce mercredi, le Mirror affirme d’ailleurs que le géant de Premier League aimerait se débarrasser de sept joueurs, dont Sancho, Harry Maguire et Victor Lindelöf, pour faire rentrer des liquidités. L’objectif mancunien est clair : il faut compenser les sommes folles qu’INEOS est prêt à mettre pour attirer des stars (déjà 105 M€ dépensés pour Yoro et Zirkzee).

MU prêt à lâcher Sancho

Concernant Sancho, nous vous annoncions en exclusivité que le Paris Saint-Germain avait fait une offre au joueur. Et ce dernier s’est clairement montré séduit à l’idée de traverser la Manche. L’intérêt parisien n’est en tout cas pas tombé dans l’oreille d’un sourd puisque le Mirror annonce que Manchester United a fixé le prix de son joueur aux Rouge et Bleu.

Ainsi, MU laissera partir Sancho si Paris met au moins 40 millions de Livres (environ 47 M€) sur la table. Un tarif qui reste abordable pour les Rouge et Bleu qui se sont positionnés sur d’autres cibles offensives bien plus coûteuses (Khvicha Kvaratskhelia, Nico Williams entre autres). Reste maintenant à savoir si le PSG passera ou non à l’action.