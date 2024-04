Premier League : Manchester City garde son destin en main grâce à un grand Erling Haaland

Manchester City fait encore un grand pas vers le titre. Si la Ligue des Champions est désormais hors d’atteinte pour le club mancunien, éliminé par le Real Madrid en 1/4 de finale, l’espoir de conclure sur un doublé coupe - championnat existe toujours (Manchester City défiera Manchester United en finale de FA Cup). Déjà victorieux de Brighton plus tôt dans la semaine, les joueurs de Pep Guardiola ont surfé sur leur belle dynamique du moment en s’imposant face à Nottingham Forest ce dimanche (0-2). Soit, ce fut plus laborieux que face aux Seagulls (4-0) ou Luton (5-1), victimes du plaisir sadique des Cityzens de cogner leurs adversaire ces derniers jours, mais l’essentiel est là.

Car il n’aurait pas été scandaleux, loin de là, de voir Nottingham Forest repartir de cette rencontre avec au moins un point. Venus défendre leurs intérêts sans courbette, les Garibaldi auraient pu mener d’entrée si Chris Wood n’avait pas décidé de jouer au football de la pièce en l’air et avec les yeux bandés. Le Néo-zélandais aurait pu ouvrir le score d’une tête, sa spécialité, mais manquait de précision, ce qui annonçait déjà la noirceur de cette soirée. De son côté, City n’avait pas grand chose à se mettre sous la dent, hormis une tentative inconsistante de Doku (13e). Mais les champions en titre s’en remettaient finalement à Gvardiol, buteur de la tête sur un service de De Bruyne (32e). Forest avait la possibilité de revenir grâce à Wood, encore et toujours, mais l’attaquant de 32 ans se manquait totalement devant le but tout fait (38e).

Manchester City peut rendre grâce à Haaland

Regonflés, les joueurs de Nuno Espirito Santo imposaient plusieurs instants de chaleur sur la cage d’Ortega, entré à la pause pour remplacer le blessé Ederson. Mais bis repetita, Chris Wood était rattrapé par sa maladresse encombrante (46e), dans un sport où malheureusement pour lui, il vaut mieux être habile avec ses pieds qu’avec ses mains. Elanga avait à son tour l’occasion d’égaliser mais Aké, impérial de A à Z, réalisait un retour en pompier de service pour le ralentir (53e). Bernardo Silva invisible, De Bruyne intermittent du spectacle… Guardiola faisait alors entrer Kovacic et Haaland… Et la lumière venait du Norvégien.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Man City 79 34 50 24 7 3 82 32 17 Nottingham 26 35 -20 7 9 19 42 62

Laissé au frigo en raison d’une douleur musculaire au coup d’envoi, le Cyborg s’embarquait dans une course échevelée après un service de De Bruyne. Il fixait Murillo, impeccable jusqu’ici, le dévorait d’un crochet fracassant à l’entrée de la surface, et trompait Sels d’une frappe du pied droit (71e) pour son 21e but de la saison en Championnat. La messe était dite. Nottingham et Ola Aina étaient écoeurés après 70 minutes de grande qualité. Et il y avait de quoi. Ortega se sublimait une dernière fois pour dégoûter Hudson-Odoi (87e). Avec cette défaite, Nottingham reste 17e, à seulement 1 point de Luton, premier relégable. Statu quo en haut du classement où Manchester City reste 2e, à un point d’Arsenal, mais avec un match en retard.