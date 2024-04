La sortie forte de Christophe Dugarry sur la saison du PSG

Au gré de certaines méthodes et sorties qui ont pu faire grincer des dents, Luis Enrique est en train de réaliser une première saison formidable sur le banc du PSG. Ayant créé un collectif fort, le technicien ibérique a nettoyé la concurrence en Ligue 1. Un parcours presque impeccable avec seulement deux défaites qui a permis au club de la capitale d’aller chercher un douzième titre de champion de France. Dans les autres compétitions, tout baigne pour les coéquipiers de Kylian Mbappé. Demi-finalistes de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, les Parisiens affronteront Lyon en finale de Coupe de France le 25 mai prochain. Outre ce bilan sportif reluisant, le Paris Saint-Germain semble également évoluer dans un contexte sain cette saison. Alors que très peu de polémiques ont agité le club, la symbiose entre l’équipe et les supporters semble sans faille et tout porte à croire que cela risque de durer. Christophe Dugarry est même allé plus loin ce lundi sur les ondes de RMC.

Pour l’ancien attaquant des Bleus, cette cuvée 2023-2024 est un tournant dans l’histoire récente du PSG : «il faut applaudir ce titre de champion. Paris le mérite. Ils ont dominé le championnat, sans aucune équivoque. Après, on peut analyser la saison aussi. Ce n’est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a eu du très bon Paris Saint-Germain, il y en a eu du moins bon, du pas bon du tout. Mais je pense que cette saison marquera un virage dans l’ère QSI. Parce que les dirigeants ont enfin compris que tu pouvais gagner des matchs, être spectaculaire, attirer ton public, créer un groupe, un environnement, un univers, un esprit club avec moins de stars. Ils ont certainement trouvé l’entraîneur qui leur convenait à ce sujet. On a beaucoup moins vu Nasser (Al-Khelaïfi) dans les médias. Il a laissé travailler son groupe et son entraîneur. Je pense qu’il s’est passé des choses tout au long de cette saison et que ce sera un tournant. Il n’y a pas eu tant d’années sous l’ère QSI où il y a eu le PSG champion et qualifié pour une demi-finale de Ligue des champions. Tout ça en même temps. Je pense que les supporteurs ont apprécié cette saison parce qu’ils ont vu un collectif qui s’est dégagé. Et chacun appelait ça de tous ses vœux. Les supporteurs, les dirigeants, tout le monde. (…) Et là, ils ont enfin trouvé un modèle qui leur convient. Il est certainement représenté par son entraîneur. Il a marqué ce titre de son empreinte. Qu’on aime ou pas Luis Enrique, il a marqué cette saison de son empreinte.»