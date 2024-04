Liverpool : Mohamed Salah s’est mis toute l’Angleterre à dos

C’est avec le sourire et dans une atmosphère plus festive que Jürgen Klopp aurait certainement aimé écrire le dernier chapitre de son histoire à Liverpool. Mais pour ça, on repassera, parce que son équipe a tout perdu ces dernières semaines. Engagés sur tous les tableaux il y a encore un mois, les Reds n’ont pas été en mesure de tenir le rythme : élimination en FA Cup contre le rival Manchester United, humiliation en 1/4 de finale de Ligue Europa face à l’Atalanta (0-3, 1-0), et probablement perte du titre de champion d’Angleterre après un revers dans le derby contre Everton cette semaine (2-0) et un match nul contre West Ham ce samedi (2-2). Un maigre lot de consolation : la victoire en League Cup face à Chelsea en février.

La suite après cette publicité

Mais au-delà du nouveau résultat négatif d’hier, qui contraint désormais Liverpool à s’en remettre à la Puissance supérieure, cette rencontre face aux Hammers laisse aussi des traces pour son narratif. Remplaçant au coup d’envoi, Mohamed Salah s’est pris le bec avec son entraîneur Jürgen Klopp au moment de son entrée en jeu. Des mots, visiblement dans un langage peu châtié, ont été échangés entre les deux hommes, ce que Salah a préféré ne pas commenter devant la presse, sous peine de «foutre le feu». Forcément, cette réaction de l’international égyptien, à l’heure où ses performances sont en berne depuis des semaines, n’a fait qu’enflammer la presse anglaise, piquante avec lui ce dimanche.

À lire

Liverpool : la réaction furieuse de Mohamed Salah contre Jürgen Klopp

Mohamed Salah en prend pour son grade

Jacob Steinberg, célèbre éditorialiste pour le journal The Guardian, n’a pas mis de gants au moment d’évoquer la situation de l’ancien joueur de la Roma : «c’était toute une scène. Au lieu de se retenir, l’Égyptien a dû être retenu par deux de ses coéquipiers. Il n’a pas servi de modèle en matière de diplomatie. Il aurait été bien plus préférable que Salah fournisse le même genre d’étincelle sur le terrain pendant une période qui a vu la saison de Liverpool partir en fumée que sur le bord de la pelouse, juge-t-il, au point d’inviter Liverpool à se séparer de son joueur joueur : Salah fait partie du malaise. Il n’est pas facile à remplacer, mais le vendre aiderait peut-être Arne Slot, qui sera bientôt confirmé comme remplaçant de Klopp, pour qu’il n’ait pas à se soucier de gérer un joueur dont l’ego semble être devenu incontrôlable la saison prochaine.» La légende des Reds, Jamie Carragher, a également tapé sur l’attitude de Salah avant d’appeler au calme : «Mo était idiot avec son commentaire en zone mixte mais laissons-les régler le problème et profiter des dernières semaines ensemble. Ils se sont énormément aidés dans tout ce qui a été réalisé au club !»

La suite après cette publicité

Lewis Steele, du Daily Mail, parle lui de départ gâché pour Jürgen Klopp : «la relation entre Mo Salah et Jurgen Klopp est au plus bas au pire moment possible… Et cette brouille va gâcher un au revoir émotionnel pour Liverpool». De son côté, Ryan Taylor du Daily Mirror, pointe du doigt l’attitude de Salah, déjà mal luné avant la rencontre selon lui: «son langage corporel boudeur et son expression faciale furieuse en disaient déjà long sur le banc. Il a été loin du rythme pendant la course au titre. Liverpool doit maintenant se demander s’il a fait le bon choix en repoussant une proposition monstrueuse de 150 millions de livres sterling pour le joueur.» Sur les antennes de TNT Sports, l’ancien attaquant des Rangers, Ally McCoist, a lui aussi ciblé l’attaquant : «il a été l’un des meilleurs joueurs que nous ayons vu dans cette ligue, mais le constat, c’est que sa forme a sérieusement chuté et il me semble qu’il pourrait bouger.» Seul Mohamed Salah a la réponse à cette théorie. Et on aimerait tous être mis au parfum aussi.