Liverpool : la réaction furieuse de Mohamed Salah contre Jürgen Klopp

Et s’il s’agissait plus que d’une simple contre-performance ? Déjà en ballottage défavorable depuis sa défaite (2-0) depuis dans le derby contre Everton mardi (la première du club depuis 2010 !), Liverpool a probablement dit adieu à ses minces et derniers espoirs de titre ce samedi. La victoire était impérative pour revenir sur les talons d’Arsenal et de Manchester City mais c’est un bien nul 2-2 que montrait le tableau d’affichage du London Stadium au coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

Avec un point de retard sur les Cityzens (deux matchs en moins), et deux sur les Gunners (un match en moins) à trois journées de la fin du championnat, les Reds ne reviendront pas. Ils ont tout perdu en quelques jours à peine, Premier League donc, mais aussi Ligue Europa et FA Cup. On en oublierait presque la victoire en League Cup en février dernier face à Chelsea. Un maigre lot de consolation pour les derniers mois de Jürgen Klopp à la tête du club anglais.

À lire

PL : Liverpool dit presque adieu au titre contre West Ham

Salah : «Si je parle, il y aura le feu»

La fin de ces 9 années n’est pas simple. Sans doute frustrés par le nul qui se dessinait ce samedi, des nerfs trop à vif ont fini par lâché. La scène s’est déroulée à l’entrée du terrain. Sitôt après l’égalisation d’Antonio, Klopp envoyait Salah, Nunez et Gomez au feu. L’origine de l’incendie est encore inconnue, mais toujours est-il que le ton est monté d’un seul coup entre le coach allemand et son attaquant égyptien. Darwin Nunez a même été obligé de calmer son coéquipier avant son entrée en jeu.

La suite après cette publicité

L’histoire aurait pu en rester là sauf que la tension n’est pas redescendue après le coup de sifflet final. Traversant la zone mixte devant les journalistes qui souhaitaient avoir sa réaction, l’Égyptien a tracé sa route en lâchant : «Si je parle, il y aura le feu.» «Il y aura le feu ?» lui répond un membre de la presse. «Oui bien sûr.» Klopp venait pourtant d’annoncer en conférence de presse que l’incident était clôt. «Nous avons déjà parlé dans le vestiaire. Pour moi, c’est terminé. C’est mon impression.» Pas pour tout le monde visiblement.