PL : Liverpool dit presque adieu au titre contre West Ham

Ce samedi, Liverpool s’est déplacé sur la pelouse de West Ham, en ouverture de la 35e journée de Premier League. Un rendez-vous périlleux et décisif pour les Reds, et la victoire était obligatoire pour garder cet infime espoir d’être champion. Mais une nouvelle fois, les hommes de Jürgen Klopp n’ont pas pu repartir avec les trois points, tenus en échec par les Hammers (2-2).

Bowen a ouvert le score juste avant la pause (1-0, 43e), avant qu’Andy Robertson n’égalise au retour des vestiaires (1-1, 48e). Grâce à un but contre son camp de Soucek, Liverpool a repris l’avantage, mais s’est fait rattraper par le but d’Antonio à l’entame du dernier quart d’heure (2-2, 77e). Ce point n’arrange pas les Reds, troisièmes (75 points) à deux points d’Arsenal (un match en moins) et un de City (deux matchs de retard). De son côté, West Ham est huitième (49 points) et semble également avoir dit adieu à une qualification européenne.