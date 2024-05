Real-Bayern : Manuel Neuer est au fond du trou

Pendant toute la partie, l’expérimenté Manuel Neuer (38 ans) a montré sa ténacité et sa faculté à produire des performances exceptionnelles aux moments les plus décisifs de la saison. Le gardien de la Mannschaft a porté les siens, notamment en début de match avec un double arrêt décisif face à Vinicius et Rodrygo (12e). Grâce à ses nombreuses interventions, le Bayern Munich est resté dans le coup et a réalisé le coup parfait en ouvrant le score avec Alphonso Davies (68e). Les Bavarois ont été en bonne posture jusqu’à ce que Manuel Neuer commette une erreur de main, permettant à Joselu d’égaliser (88e), puis de marquer le but de la victoire (90e+1). Apparu en zone mixte à la fin du match, le gardien allemand semblait abattu.

« Tous ceux qui ont joué au football savent ce que je ressens en ce moment. Le fait que nous ayons été éliminés dans les derniers instants, après avoir mené 1-0 jusqu’à la 85e minute, est extrêmement amer. Nous avions fait un pas vers Londres, nous nous voyions en finale et maintenant je ne sais plus où donner de la tête », a-t-il confié tristement au micro de DAZN.