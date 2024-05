Newcastle tient la corde pour Tosin Adarabioyo !

Tout proche de rejoindre l’AS Monaco l’été dernier, Tosin Adarabioyo a rempilé pour une quatrième saison à Fulham. Titulaire indiscutable quand il est en pleine possession de ses moyens (comme lors des 8 derniers matches de Premier League), le roc défensif anglais de 26 ans est libre de négocier avec le club de son choix puisqu’il est en fin de contrat au 30 juin.

Si le club du Rocher n’est plus dans la course, ce n’est pas le cas des clubs anglais qui se livrent une bataille sans merci pour récupérer le joueur formé à Manchester City. Si Tottenham et Chelsea sont intéressés, Tosin Adarabioyo n’a pas obtenu assez de garanties sportive chez les Spurs et s’inquiète du manque de visibilité au poste de défenseur du côté des Blues. Une aubaine pour Newcastle qui pourrait bien rafler la mise. Selon nos informations, des discussions ont déjà eu lieu avec Eddie Howe. Un échange qui a été très positif entre les deux hommes.