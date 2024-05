Red Star : les investisseurs au bord de la faillite, les supporters s’inquiètent

Propriétaire du Red Star, le fonds d’investissement américain 777 Partners est criblé de dettes. 777 Partners est accusé de fraude majeure par la société londonienne Leadenhall. Avec la montée en Ligue 2, les supporters du Red Star s’inquiètent pour leur club. Le président du Collectif Red Star Bauer, initialement opposé à l’arrivée des Américains, redoute le futur incertain du Red Star : « la survie du club est en jeu (…). Cela fait deux ans que l’on dit que les pratiques de 777 Partners ne sont pas claires et que ce fonds d’investissement n’est certainement pas là pour le bien du Red Star. On savait qu’un jour ça allait péter. Je ne pensais pas que cela arriverait aussi tôt, mais, tout ça, c’est la conséquence de ce que représente ce groupe que j’estime “mafieux” ».

« Maintenant, il faut qu’on ne soit plus entre les mains de ces escrocs de 777 Partners très rapidement et que l’on reparte sur une nouvelle dynamique avec un nouvel investisseur et le départ de Patrice Haddad, qui a fait entrer le loup dans la bergerie et a trahi le Red Star » a-t-il poursuit dans les colonnes de Ouest France. Le club n’a toujours pas réagi à cette affaire.