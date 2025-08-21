Cameroun : les élections de la FECAFOOT suspendues

C’est un nouveau rebondissement, un de plus, dans la guerre qui oppose la FECAFOOT et le Ministère des Sports du Cameroun. Ce jeudi, alors que la FECAFOOT est en pleine préparation d’élections pour renouveler ses organes dirigeants, le Ministère des Sports et de l’Éducation Physique (MINSEP) a décidé de suspendre le processus électoral qui devait se dérouler entre août et novembre 2025.

La raison ? Le ministère reproche à la FECAFOOT d’avoir lancé ce processus électoral sans l’aval ni l’information préalable de la tutelle (MINSEP), contrairement à la pratique habituelle pour toutes les fédérations sportives. «le lancement du processus électoral par la FECAFOOT sans en informer la Tutelle comme cela a toujours été le cas pour toutes les Fédérations Sportives Civiles Nationales, enfreint la bonne collaboration qui existe entre le Ministère des Sports et de l’Education Physique (MINSEP) et l’ensemble du Mouvement Sportif National», explique le communiqué. Dans une lettre dévoilée par la presse camerounaise, le MINSEP invoque ainsi plusieurs problèmes : une non-conformité juridique, mais aussi la suspension arbitraire de potentiels candidats, les modifications répétées des textes de la fédération, l’exclusion injustifiée de clubs de certains championnats malgré leur régularité et la création de clubs "fictifs" pour gonfler l’électorat en faveur de l’équipe dirigeante. Les élections sont pour le moment suspendues.