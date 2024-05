Real Madrid : la soirée dingue du héros inattendu Joselu

Les scénarios complètement fous en fin de match en Ligue des Champions, le Real Madrid connaît bien. Très bien, même. En revanche, généralement, on avait l’habitude de voir des joueurs comme Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Vinicius Junior ou même Rodrygo être principaux artisans de ces folles nuits européennes madrilènes. Mercredi soir, c’est Joselu qui a enfilé son costume de héros pour offrir le ticket pour la finale aux Merengues. Un joueur qu’on n’attendait pas forcément au tournant.

Pourtant, les qualités de buteur de l’Espagnol étaient déjà bien connues de tous, et il réalisait une saison plus qu’honorable sur le plan statistique jusqu’ici, avec douze buts toutes compétitions confondues au coup de sifflet initial de la partie. Puis, en fin de rencontre, il a fait parler ses qualités de renard, toujours bien positionné dans la surface, pour franchir un palier et être encore plus apprécié par les fans de ce qu’il n’était déjà.

Fan du Real Madrid depuis tout petit

Un doublé qui a une saveur encore plus spéciale quand on sait qu’il est formé au club, mais surtout, qu’il est supporter du Real Madrid depuis gamin. Il était ainsi présent à la finale de Paris, face à Liverpool, il y a deux ans, pour soutenir son équipe, comme un supporter lambda. Des anciens tweets datant de 2012 ont aussi refait surface, dans lesquels il demande par exemple des liens pour pouvoir suivre les rencontres des Madrilènes. Le joueur né en Allemagne, mais rentré en Espagne très jeune avait logiquement le sourire à la fin du match. « Je suis très heureux, tu peux imaginer. On a la lutte jusqu’à la fin dans le sang. Je ne sais pas si je suis un héros. On rêve toujours de ce genre de prestation, même mes rêves n’ont jamais été aussi beaux que ce qu’il s’est passé ce soir », a-t-il lancé à Movistar.

Prêté par l’Espanyol - qui l’a cédé au Real Madrid pour 500.000€ seulement - le joueur n’est pas encore sûr de continuer à Madrid la saison prochaine. Le club de la capitale espagnole possède une option d’achat de 1,5 million d’euros, un montant rachitique, mais le goleador a des propositions juteuses en Arabie saoudite notamment. Autant dire qu’il pourrait terminer sa courte aventure madrilène sur une belle note…