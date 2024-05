West Ham : Julen Lopetegui aurait signé

Entraîneur de West Ham depuis la saison 2019-2020, après un premier passage de six mois durant l’exercice 2017-2018, et vainqueur de la dernière Ligue Europa Conference, David Moyes ne sera plus à la tête des Hammers la saison prochaine. Et visiblement, ses dirigeants ont déjà trouvé son successeur.

AS assure qu’il s’agit de Julen Lopetegui. Le média espagnol ajoute même que l’ancien coach de Séville, qui est libre de tout contrat, a déjà signé son contrat avec l’équipe londonienne. Lopetegui connaît la Premier League puisqu’il a entraîné Wolverhampton la saison passée. Sa signature chez les Hammers met donc un terme aux pistes l’envoyant au Bayern Munich et à l’AC Milan.