Le Barça a pris sa décision pour João Félix

Comme la saison du Barça, João Félix a alterné le bon et le moins bon cette année. Le joueur prêté par l’Atlético de Madrid avait commencé sa saison sur les chapeaux de roues avant de réaliser des prestations plus ternes. Comme l’a annoncé AS, le club madrilène ne serait pas contre un retour de son joueur pour la saison prochaine. Ils ne comptent, en tout cas, pas brader leur joueur acheté pour 120 millions en 2019. Reste à savoir désormais si le Barça veut lever l’option d’achat du Portugais. Selon la Cadena SER, l’Atlético de Madrid a clairement indiqué que le FC Barcelone ne miserait plus sur lui.

Laissé sur le banc par Xavi lors des dernières grosses confrontations (en Ligue des Champions ou encore lors du Clasico), le FC Barcelone ne voudrait pas lâcher les 60 M€ que réclame l’Atlético. La radio espagnole est cependant plus sceptique sur l’intérêt des Colchoneros à garder leur joueur la saison prochaine. Pour eux, les Madrilènes viseraient plutôt une vente ou un nouveau prêt.