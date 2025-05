Liga : le Barça renverse Valladolid et assure l’essentiel avant l’Inter Milan

Ce samedi, la 34e journée de Liga nous offrait un duel des opposés. Auteurs d’une saison remarquable, les joueurs du FC Barcelone se déplaçaient sur la pelouse de Valladolid, bon dernier et déjà condamné à la descente, avec la nécessité de l’emporter. En effet, en cas de faux pas, les hommes de Hansi Flick pouvaient voir le Real Madrid, en cas de victoire demain contre le Celta (14h), revenir à une ou deux unités. Le coach allemand décidait néanmoins d’aligner une équipe remaniée avant la demi-finale retour de Ligue des Champions face à l’Inter Milan mardi. Ainsi, le Barça se présentait sans ses stars face aux Pucelanos.

Et cette grande rotation s’est fait ressentir d’entrée. Peinant à trouver ses marques, le collectif barcelonais s’est fait surprendre sur la première action concédée. Héritant du ballon après un corner mal repoussé, Ivan Sanchez se décidait à tirer. Finalement, sa frappe contrée a mystifié Marc-André Ter Stegen et a permis aux locaux de prendre l’avantage après une entame de match bizarre (1-0, 6e). Sonnés, les Blaugranas ont alors décidé de prendre le contrôle du ballon pour revenir dans la partie. Et malgré une nette domination et plusieurs opportunités, à l’instar de cette dangereuse frappe d’Ansu Fati (27e), le Barça est rentré aux vestiaires en étant derrière au tableau d’affichage.

Les entrants ont tout changé pour le Barça

C’est donc à ce moment-là qu’Hansi Flick a décidé de faire entrer l’artillerie lourde. Alors que Lamine Yamal était entré en première période après la blessure de Dani Rodriguez, le coach allemand a également fait entrer Raphinha et Frenkie De Jong. Des changements en cascade qui ont forcément changé la face du match. Ayant une possession stérile jusque-là, les Culés se sont désormais montrés bien plus tranchants dans les derniers mètres adverses. Et face à l’une des pires défenses d’Europe, cela a forcément fait des dégâts. Profitant d’une mauvaise relance du gardien adverse, Raphinha n’a pas tremblé et a remis les deux équipes à hauteur d’une belle frappe du droit (1-1, 54e).

Loin d’être rassasiés, les Catalans ont rapidement doublé la mise pour prendre le contrôle de la partie. Servi dans la profondeur, Gerard Martin a glissé un subtil ballon en retrait à Fermin Lopez qui ne s’est pas fait prier pour donner l’avantage aux siens d’une superbe frappe du gauche (1-2, 61e). Dès lors, le Barça s’est fait plaisir. Face à des Pucelanos inoffensifs, les coéquipiers de Ronald Araujo auraient pu corser l’addition (68e, 81e), mais ce troisième but n’aura finalement jamais vu le jour. Se contentant de cette victoire renversante, le Barça a assuré l’essentiel : reprenant provisoirement sept unités d’avance sur le Real Madrid, les Catalans ont retrouvé le sourire avant d’affronter l’Inter Milan ce mardi. Le tout en ayant parfaitement géré les corps avec aucune blessure à recenser à l’issue de cette rencontre, si ce n’est celle du jeune Dani Rodriguez, qui disputait ses premières minutes avec les Catalans. Tout roule pour le FC Barcelone !