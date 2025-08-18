Benjamin Pavard sera un des gros dossiers de cette fin de mercato. Pas forcément considéré comme un joueur indispensable à l’Inter, il devrait faire ses valises dans les jours à venir. Et forcément, il ne manque pas de prétendants. Ces dernières semaines, plusieurs clubs sont venus aux nouvelles, comme Galatasaray, les Saoudiens de Neom et même son ancien club, le LOSC.

La suite après cette publicité

Comme révélé dans nos colonnes en exclusivité dimanche, le joueur de 29 ans n’est pas spécialement tenté par le défi saoudien, et il souhaite rester en Europe. Pour Lille, ça s’annonce très compliqué pour des raisons financières, puisque le salaire du joueur n’est clairement pas dans la fourchette d’émoluments qu’a l’habitude de donner le club nordiste. Et voilà qu’un nouveau candidat entre en scène…

La suite après cette publicité

Le Barça ne dit pas non

Comme l’indique Sport, Benjamin Pavard a été proposé au FC Barcelone. Déjà intéressée par ses services par le passé, l’écurie catalane a été plutôt réceptive. D’autant plus qu’Hansi Flick l’a déjà eu sous ses ordres au Bayern, et qu’il ne dirait pas non à un renfort supplémentaire dans le secteur défensif. Le fait que son agent soit Pini Zahavi, ami de Laporta et qui a donc des entrées au club, est également à prendre en compte.

Plutôt intéressé, le Barça ne va cependant pas faire de proposition maintenant, puisque la priorité est d’enregistrer les joueurs qui doivent encore l’être en Liga, comme Szczesny et Bardghji, entre autres. Et derrière, il faudrait aussi pouvoir enregistrer Pavard en cas d’arrivée, ce qui s’annonce compliqué aussi puisqu’il aurait des émoluments conséquents. Tout pourrait se jouer dans les derniers instants du mercato, à condition que le Français n’ait pas trouvé de club d’ici là…