Liverpool s’effondre au pire moment

Les derbys sont ravageurs en ce moment en Europe. Celui de Milan a consacré l’Inter, champion pour la 20e fois de son histoire, et dégoûté l’AC Milan, qui plafonne à 19 titres. Hier, celui de Liverpool a condamné les Reds et probablement sauvé Everton de la relégation. Il fait surtout beaucoup de mal à l’équipe de Jürgen Klopp, dont les espoirs de quadruplé se sont effondrés en un mois. Le 17 mars, Liverpool était éliminé de la FA Cup par son ennemi de toujours Manchester United. Puis l’Atalanta l’a sorti de la Ligue Europa la semaine dernière. Et voilà que c’est son rival intime Everton qui annihile ses espoirs de titre en Premier League.

Avec désormais 3 points de retard sur Arsenal, et 1 point d’avance sur Manchester City (qui compte deux matches en retard), Liverpool a probablement dit adieu à ce titre également. « C’est la fin de la course au titre pour Liverpool. Cela ressemble presque à la fin. Ils doivent juste s’assurer de terminer la saison en force. Ils ont eu suffisamment d’occasions dans le match mais pour le moment ils ne sont pas assez cliniques dans les deux surfaces », a lancé Jamie Carragher, l’ancien défenseur des Reds devenu consultant sur Sky Sports. Alors que les supporters espéraient vivre une fin de saison légendaire pour accompagner les derniers mois de Jürgen Klopp, qui quittera le club à l’issue de l’exercice en cours, tout s’effondre. Et les causes sont multiples.

Darwin Nuñez épinglé par Carragher

D’abord, il y a cette fébrilité défensive, incarnée lors du premier but d’Everton hier soir. Le nombre d’erreurs ou de maladresses constatés sur une seule action est indigne d’un prétendant au titre. Et cela rappelle d’autres loupés majeurs cette saison, qui ont plombé les résultats. Ensuite, il y a les absences de joueurs qui ont pénalisé Jürgen Klopp. On pense par exemple à Diogo Jota, indisponible de mi-février à mi-avril, alors qu’il affichait alors une belle efficacité. Enfin, il aura manqué à Liverpool d’un buteur redoutable dans les moments clés. Darwin Nuñez ne l’a pas été hier soir contre Everton.

« L’occasion que Nuñez rate avant la mi-temps est impardonnable à ce niveau. Ce n’est pas acceptable à ce niveau, surtout quand Liverpool vise le titre. Je pense qu’il y a une question à poser », l’a taclé Carragher après la rencontre. Mohamed Salah a lui aussi ralenti le rythme au pire moment, n’inscrivant que deux buts sur penalty lors des 7 dernières rencontres disputées. Liverpool s’écroule dans le money time, en perdant à Everton pour la première fois depuis 2010. La désillusion est terrible, et Jürgen Klopp n’avait rien d’autre que des excuses à présenter.

« Je ne peux que m’excuser auprès de tous ceux qui sont avec nous. C’est dur pour nous mais je sais que pour notre peuple, c’est particulièrement dur. Nous aurions dû faire mieux mais nous ne l’avons pas fait et c’est pourquoi nous avons perdu », a-t-il expliqué après la rencontre. Il lui reste désormais 4 rencontres pour terminer en beauté son aventure chez les Reds, et espérer une improbable dégringolade d’Arsenal et Manchester City pour croire au titre.