Ligue 2 : Auxerre se rapproche de la montée en battant Dunkerque

Ça sent bon pour Auxerre. En déplacement à Dunkerque pour le compte de la 35e journée de Ligue 2, l’AJA n’a pas tremblé et est reparti du Nord avec une victoire qui leur fait plus qu’entrevoir la Ligue 1. Pourtant, les choses avaient mal démarré pour les visiteurs. En effet, surpris dès la 20e minute de jeu par un but de la pépite Gessime Yassine (1-0, 20e), les Auxerrois sont rentrés aux vestiaires avec un retard d’un but. Sûrs de leurs forces, les coéquipiers de Lassine Sinayoko ont pourtant tout renversé en seconde période.

L’attaquant malien égalisait peu avant l’heure de jeu (1-1, 57e) et un but de Gaëtan Courtet contre son camp a définitivement fait basculer la rencontre (1-2, 62e). Une poignée de minutes plus tard, Rayan Raveloson (1-3, 71e) a scellé la victoire d’Auxerre qui prend quatre points d’avance sur l’ASSE, deuxième. Avec six points d’avance sur Angers, troisième, l’AJ Auxerre n’a besoin que d’un autre succès pour se rapprocher de l’élite. Dunkerque est seizième et manque une belle opportunité de se donner de l’air.