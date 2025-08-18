Juventus Turin : Arthur va retourner au Brésil

Il était censé devenir l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Arrivé en 2018 au FC Barcelone, Arthur Melo devait être le nouveau dépositaire du jeu catalan. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour l’international brésilien (22 sélections). Après avoir essayé de relancer sa carrière en Italie après des passages à la Juventus Turin et la Fiorentina.

Passé par Liverpool et Girona, le joueur de 29 ans n’a jamais été en mesure de reprendre le fil de son début de carrière prometteur. Toujours appartenant à la Juventus Turin cet été, Arthur est plus que jamais sur le départ. D’après les informations de la presse espagnole, Arthur est sur le point de revenir au Brésil, dans son club formateur de Gremio, proche de trouver un accord avec la formation piémontaise pour le rapatriement de son ancienne pépite.