Ligue 1 : le petit tacle du Havre contre la LFP

Rejoint dans les derniers instants par le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, Le Havre a tout de même remporté un point précieux dans la course au maintien, puisqu’en effet, le club n’est plus relégable et reste devant Metz à la différence de buts. À la suite de ce match, le HAC a publié un communiqué en souhaitant «féliciter le Paris Saint-Germain pour son nouveau titre de champion de France obtenu à la fin de cette 31ème journée de Ligue 1 Uber Eats».

Tout en ne manquant pas de se féliciter également de son résultat, en adressant un petit tacle à la Ligue de Football Professionnel (LFP). «Les joueurs du HAC ont retardé de quelques heures ce sacre grâce à une performance notable, prouvant que le club a bien toute sa place dans l’élite du football français, n’en déplaise à la Ligue de Football Professionnel et au traitement qu’elle lui réserve depuis le début de la saison. Cette place en Ligue 1, le doyen des clubs français entend la conserver grâce à ses résultats, sur le terrain, lors de ses trois derniers matchs», explique le club sur son site officiel.