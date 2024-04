La Ligue 1 bat un record vieux de 48 ans !

La 31ème journée de Ligue 1 reste gravée dans l’histoire du football français. En plus d’avoir livré de très belles batailles avec des scénarios incroyables et riches en rebondissements mais aussi des scores remplis de buts, comme ces duels entre Rennes et Brest (4-5), Lyon et Monaco (3-2), Clermont et Reims (4-1), Paris et Le Havre (3-3) ou encore Strasbourg et Nice (1-2), ce weekend de Ligue 1 a permis de faire tomber un vieux record de 48 ans. En effet, les 18 équipes de Ligue 1 ont marqué au moins un but durant cette 31ème journée. Un réalisme offensif devant les cages qui reste alors inédit depuis la 4ème journée de la saison 1976/1977, qui avait alors eu lieu en juin.

Sur ce weekend de 1976, le PSG avait chuté contre Laval (2-1), l’OM avait perdu face à Valenciennes (3-1) et l’OL avait dû se contenter d’un match nul contre Reims (1-1). C’est le FC Nantes qui avait terminé champion de France à l’issue de cette campagne nationale. D’ailleurs, avec une moyenne de 4,44 buts inscrits ce weekend, cette efficacité offensive est une première dans l’élite depuis la 19ème journée en 1979/80 avec 4,50. Avec 40 buts marqués lors de cette 31ème journée, seule la 38e journée de la saison 2007/08 et ses 43 réalisations a vu plus de buts inscrits en Ligue 1 au cours du 21ème siècle