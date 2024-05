LAFC : les premiers mots d’Olivier Giroud

C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel. Olivier Giroud (37 ans) va rejoindre le Los Angeles FC cet été après la fin de son bail à l’AC Milan et l’Euro 2024. L’attaquant, qui a signé un contrat jusqu’en 2025 avec une option pour prolonger en 2026, est aux anges comme il l’a confié au site officiel de la franchise de Major League Soccer. Je suis ravi et excité de rejoindre le LAFC. J’ai hâte d’arriver à Los Angeles et de jouer dans le stade et devant tous les fans incroyables.

Il n’est pas le seul à être impatient puisque le co-président et directeur général du LAFC, John Thorrington, s’est enthousiasmé pour cette signature. «C’est un jour incroyablement excitant pour tous ceux associés au LAFC d’accueillir Olivier, son épouse Jennifer et sa famille au club. Olivier a clairement soif de gagner, ce qu’il a fait de manière constante tout au long de sa carrière en club et de sa carrière internationale. Son ambition et ses qualités en tant qu’homme et en tant que joueur s’alignent directement sur les nôtres en tant que club. Nous pensons donc qu’Olivier sera un excellent ajout alors que nous poursuivons notre quête de trophées.»