Le Los Angeles FC met la main sur Olivier Giroud

De Grenoble à l’AC Milan, Olivier Giroud (37 ans) a fait son bonhomme de chemin. Passé par le GF38, puis Istres, le natif de Chambéry a ensuite posé ses valises à Tours puis Montpellier, où il a été sacré champion de France en 2012. Quelques mois plus tard, Arsène Wenger lui a ouvert les portes d’Arsenal où il a marqué 105 buts en 253 apparitions. Le Frenchy a ensuite rejoint les Blues de Chelsea, où il a connu des hauts et des bas. Mais c’est avec eux qu’il a soulevé la fameuse Ligue des champions en 2021.

Après la France et l’Angleterre, le joueur né en 1986 est parti à la conquête de l’Italie. Là encore, il a réussi à mettre tout le monde dans sa poche, même Zlatan Ibrahimovic. Très important pour les Rossoneri, Giroud a été précieux dans l’obtention du Scudetto en 2022. Respecté et apprécié, l’attaquant, auteur de 16 buts et 9 passes décisives en 45 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (38 titularisations), arrivait à un tournant de son aventure. En fin de contrat, il a décidé qu’il était temps de prendre un nouveau départ.

Giroud va vivre son rêve américain

Hier, il a officialisé la fin de son aventure à l’AC Milan le 30 juin prochain. « Je suis ici pour vous dire que je jouerai mes deux derniers matches avec Milan. Je vais continuer ma carrière, mais en MLS. Je suis très fier de tout ce que j’ai fait avec le Milan durant ces trois ans. C’est le bon moment pour le dire. Je suis un peu ému. Mon histoire avec le Milan se termine cette saison, mais Milan restera toujours dans mon cœur.» Il va désormais en écrire une nouvelle ailleurs. Comme expliqué sur notre site il y a quelques jours, un accord avait été trouvé avec le Los Angeles FC jusqu’en 2025.

Nous vous avions aussi précisé qu’il avait une option pour prolonger d’une année supplémentaire. Ce que la franchise de Major League Soccer a confirmé. Ce mardi, le Los Angeles FC a officialisé l’arrivée du Français. «L’attaquant Olivier Giroud rejoindra le Los Angeles Football Club avec un contrat de "joueur désigné" jusqu’en 2025, avec une option jusqu’en 2026. Giroud arrivera à Los Angeles cet été et occupera une place sur la liste internationale après réception de son visa P1 et de son certificat de transfert international (ITC).» Avant de vivre son rêve américain aux côtés de son ami Hugo Lloris, Giroud disputera l’Euro en Allemagne avec les Bleus. .