Vidéo : André-Pierre Gignac fait le show dans le concours All Star face à la MLS

Chaque année, les stars de la Major League Soccer et celles de la Liga MX s’affrontent dans le match des All Stars, mais pas seulement. Les deux championnats s’affrontent également dans des épreuves plus techniques comme celle du Cross & volley challenge.

Pour la faire simple : un attaquant reçoit des centres et doit tenter de marquer dans le but vide d’une reprise de volée. Et à ce petit jeu, le Français André-Pierre Gignac a prouvé qu’il n’était pas maladroit, aidant le clan mexicain à remporter son duel face aux joueurs de la MLS.