Olivier Giroud annonce son départ de l’AC Milan

A 37 ans et après trois saisons sous les couleurs rossonere, l’attaquant français va quitter la Serie A et l’Europe. Dans un entretien accordé au média officiel du club lombard, le champion du monde 2018 a officialisé son départ en fin de saison. Il en a également profité pour confirmer que son avenir le mènera en Major League Soccer, de l’autre côté de l’Atlantique.

La suite après cette publicité

« Je suis ici pour vous dire que je jouerai mes deux derniers matches avec Milan. Je vais continuer ma carrière, mais en MLS. Je suis très fier de tout ce que j’ai fait avec le Milan durant ces trois ans. C’est le bon moment pour le dire. Je suis un peu ému. Mon histoire avec le Milan se termine cette saison, mais Milan restera toujours dans mon coeur. »

À lire

L’AC Milan disputera la Supercoupe d’Italie

Direction la MLS

Avec les rouge et noir, le natif de Chambéry aura fait du bon travail. Sacré champion d’Italie en 2022, le Français a grandement participé à la fin d’une disette de onze ans en Serie A pour les Milanais. Auteur de 48 buts et de 20 passes décisives en 130 matches, toutes compétitions confondues, Giroud a également démontré qu’il restait un buteur redoutable malgré son âge.

La suite après cette publicité

Comme il l’a indiqué, le Français va donc quitter l’Italie et même l’Europe pour aller tenter l’aventure américaine en MLS. Comme nous vous le révélions, l’ancien Montpelliérain va rebondir au Los Angeles FC après l’Euro 2024. Il a signé pour les saisons 2024 et 2025 (+ une année supplémentaire en option) et y rejoindra son ami Hugo Lloris.