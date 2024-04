Accord total entre Olivier Giroud et le Los Angeles FC

En 2024, Olivier Giroud arrive à un tournant de sa carrière. En équipe de France, le buteur âgé de 37 ans va vivre son dernier Euro et certainement sa dernière compétition sous le maillot frappé du coq. Il espère finir sur une bonne note et soulever ce trophée en Allemagne. En club, le natif de Chambéry vit aussi ses derniers mois à l’AC Milan. Un club qu’il a su conquérir, après avoir performé en France puis en Angleterre. Il a même réussi à exister et cohabiter avec Zlatan Ibrahimovic, ce que tous les attaquants ne sont pas parvenus à réaliser.

Auteur d’une bonne première saison (14 buts, 3 assists), il a remporté le Scudetto en 2022. Il a confirmé l’an dernier avec 18 buts et 7 passes décisives en 47 apparitions toutes compétitions confondues, dont 38 dans la peau d’un titulaire. Le vétéran a montré qu’il en avait encore sous le pied, lui qui a été précieux. Cette saison, l’ancien joueur d’Arsenal et de Chelsea a encore trouvé le chemin des filets à 15 reprises, tout en délivrant 9 assists en 42 apparitions. Des performances qui ont mis tout le monde d’accord ou presque.

Un nouveau départ en famille

Les Lombards se sont questionnés sur son avenir et une éventuelle prolongation de son contrat. Libre en juin prochain, Giroud continuera finalement ailleurs. Comme révélé par RMC Sport et confirmé par nos soins, l’attaquant né en 1986 va bien rejoindre le Los Angeles FC une fois l’Euro 2024 terminé. Il a ainsi signé au minimum pour les saisons 2024 et 2025. Mais il a une option pour prolonger d’une année supplémentaire avec la franchise de Major League Soccer. Là-bas, il retrouvera d’ailleurs son ami et ancien coéquipier chez les Bleus, Hugo Lloris.

Le portier tricolore a rejoint la Californie lors du dernier mercato d’hiver. Il sera à présent épaulé par Giroud, qui va découvrir une nouvelle ligue après avoir évolué en Ligue 1, en Premier League et en Serie A. Il va aussi découvrir un nouveau football et une nouvelle culture. Ce qui est très important pour sa famille, notamment son épouse et ses enfants. À bientôt 38 ans, le champion du monde 2018 va vivre son rêve américain !