PSG : l’étonnante rumeur Mike Maignan

Après sept ans de bonheur dans les cages de Manchester City, Ederson semble se diriger vers un nouveau projet en dehors de l’Europe. Al-Nassr aurait offert 60 millions d’euros au champion d’Angleterre pour son gardien de 30 ans. Sous contrat jusqu’en 2026, Ederson semble tout proche d’atterrir vers le club de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. Mais pour cela, il faut d’abord que Pep Guardiola et Man City trouvent son remplaçant, ce qui pourrait provoquer un sacré jeu de chaises musicales pour plusieurs clubs européens.

La suite après cette publicité

Et cela pourrait concerner le PSG. Selon la Repubblica, Manchester City a déjà pris contact avec l’entourage de Donnarumma, dont le contrat expire en 2026 avec le Paris Saint-Germain. Pour le remplacer, s’il ne souhaite pas prolonger, Luis Enrique souhaiterait que Mike Maignan revienne à Paris. Et cela pourrait se transformer en une folle opération à trois bandes puisque les Rossoneri seraient prêts à prendre le Géorgien Giorgi Mamardashvili, qui évolue à Valence. Dès qu’Ederson rejoindra officiellement Al-Ittihad, ce grand manège pourrait commencer, même si la GDS affirmait ce matin que Gigio Donnarumma privilégiait son avenir au PSG, un club qu’il respecte énormément et où il se sent considéré comme l’un des leaders.