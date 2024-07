Gianluigi Donnarumma a tranché entre le PSG et Manchester City

À 25 ans, Gianluigi Donnarumma n’a pas réussi à briller à l’Euro 2024 comme il l’avait fait trois ans auparavant (l’Italie s’est inclinée dès les huitièmes de finale face à la Suisse). Mais le portier transalpin sort tout de même d’une saison 2023/2024 plutôt satisfaisante. Cependant, avant même de débuter le Championnat d’Europe, « Gigio » a vu les fantômes de 2021 ressurgir avec l’annonce de l’arrivée imminente du Russe Matvey Safonov.

Un gardien recruté pour 20 M€ et qui a rapidement fait savoir qu’il ne comptait pas jouer les doublures silencieuses. «Personne ne m’a jamais dit que j’étais numéro deux. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même s’ils m’avaient dit que j’étais numéro deux, je ne les aurais pas écoutés. C’est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un numéro deux. Je ne veux pas être un remplaçant. Si on me place en numéro deux, ça ne sera pas facile pour le numéro un…», déclarait le Russe le 25 juin dernier.

Donnarumma respecte le PSG

Trois ans après avoir vécu une cohabitation difficile avec Keylor Navas, Donnarumma semble bien parti pour se coltiner une nouvelle guerre des gardiens. À moins qu’il ne demande à plier bagage. Sous contrat jusqu’en 2026, le champion d’Europe sait d’ailleurs qu’il plait à Manchester City. hier, la presse italienne annonçait que le club de Pep Guardiola le suivait de près en raison du départ annoncé d’Ederson en Arabie saoudite. Un intérêt qui peut toutefois être difficile à concrétiser puisque les Qataris du PSG et les Émiratis de Manchester City n’ont toujours pas collaboré dans un transfert.

De toute façon, la question ne se pose pas selon la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose affirme que Donnarumma privilégie son avenir au PSG, un club qu’il respecte énormément et où se sent considéré comme l’un des leaders. Une prolongation est même en cours de discussion avec la direction francilienne. Cette tendance peut-elle s’inverser si Luis Enrique s’amusait à le titiller ?