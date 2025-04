OL : terrible diagnostic confirmé pour Ernest Nuamah

Samedi soir, l’Olympique Lyonnais a pris trois précieux points face au LOSC en Ligue 1. En effet, les hommes de Paulo Fonseca se sont imposés sur le score de 2 à 1. Mais la mauvaise nouvelle de la soirée a été la sortie sur blessure d’Ernest Nuamah, après seulement cinq minutes de jeu. Le Ghanéen a été touché au genou gauche lors d’un duel.

La suite après cette publicité

Il avait été remplacé par Rayan Cherki, qui avait eu quelques mots pour lui après la victoire. « Un petit message pour Ernest Nuamah. Toute l’équipe pense à lui, on a besoin de lui. Bon rétablissement et reviens nous rapidement. Que Dieu soit avec toi.» Dans la foulée, Jorge Maciel, l’adjoint de Fonseca avait aussi eu une pensée pour lui.

La suite après cette publicité

Fin de saison pour Nuamah

«Concernant Ernest Nuamah, on n’a pas encore de nouvelles précises. On espère que ce ne sera pas trop grave», a-t-il confié. Mais très rapidement, L’Equipe avait révélé que le staff médical craignait le pire pour Nuamah, à savoir une rupture des ligaments croisés. L’ailier de 21 ans a passé des examens hier. Et ils ont confirmé le terrible diagnostic.

«L’Olympique Lyonnais déplore la grave blessure d’Ernest Nuamah, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche survenue samedi soir lors du match OL-Lille. L’OL apporte tout son soutien à Ernest et mettra tout en œuvre pour lui permettre de revenir dans les meilleures conditions.» Un gros coup dur pour le joueur, dont la saison est finie, et pour l’OL, qui lutte pour une place en Ligue des Champions et qui va jouer son 1/4 de finale de C3 durant ce mois d’avril