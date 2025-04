BVB : c’est la tuile pour Nico Schlotterbeck

Énorme coup dur pour Nico Schlotterbeck avant le choc de C1 face au FC Barcelone. Le défenseur du Borussia Dortmund faisait les gros tires ces dernières semaines. Élément clé du club allemand, le défenseur de 25 ans a été annoncé dans le viseur de nombreux gros calibres européens, dont le Paris Saint-Germain. Malheureusement pour lui, sa saison s’est arrêtée d’un coup. Le BVB vient d’annoncer que le joueur s’est blessé au ménisque.

La suite après cette publicité

« Le défenseur central du Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, souffre d’une déchirure du ménisque du genou gauche et ne sera plus disponible pour le BVB dans aucune compétition cette saison », peut-on lire sur le communiqué. « L’absence de Nico nous touche profondément. Il est un élément essentiel de notre équipe et a impressionné par ses performances constantes cette saison. Nous espérons qu’il retrouvera rapidement la forme et qu’il bénéficiera de notre soutien maximal à son retour », a confié le directeur sportif des Marsupiaux, Sebastian Kehl.