La Liga introduit un recours contre le Barça dans l’affaire Olmo !

L’affaire Dani Olmo n’a pas fini de tourmenter le FC Barcelone. Alors que le Conseil Supérieur des Sports avait accordé une dérogation au club pour présenter Dani Olmo et Pau Victor sur des feuilles de match, la Liga s’est opposée à cette décision, et a déposé un recours juridico-administratif, demandant l’annulation de cette autorisation, et donc le retrait des deux joueurs des listes officielles du club.

«La Liga considère que cette décision viole gravement le cadre réglementaire relatif au contrôle économique et à la gestion des licences des joueurs. Elle estime également que cette décision porte atteinte à l’intérêt général de la compétition sportive et menace son intégrité en bafouant le principe d’égalité entre les clubs. C’est pourquoi La Liga estime nécessaire une réponse judiciaire urgente afin que soient garanties l’équité compétitive et la durabilité financière du football professionnel», peut-on lire dans le communiqué des instances du football espagnol.