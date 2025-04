Arsenal : Bukayo Saka scelle son avenir

Depuis plusieurs saisons, Bukayo Saka est devenu le patron d’Arsenal. Prenant une nouvelle dimension sous Mikel Arteta, l’ailier anglais ne cesse d’enchaîner les grosses cuvées. Revenu de blessure mardi dernier contre Fulham après des mois d’absence pour une blessure aux ischios, le joueur de 23 ans s’est illustré d’entrée avec un but face aux Cottagers. Disponible et affûté pour la double confrontation face au Real Madrid en quarts de finale de Ligue des Champions, le numéro 7 des Gunners était présent en conférence de presse ce lundi. L’occasion pour lui de jurer fidélité à Arsenal :

«je veux gagner avec ce club. Les supporters savent combien je les aime… Je suis très heureux ici et je gagne. Les supporters me font me sentir très bien. Il faut être dans le stade pour comprendre l’énergie de chacun. Je veux gagner pour eux. Une prolongation ? Il n’y a pas d’urgence, il me reste deux ans et tout le monde sait ce que je pense.» Voilà qui est dit et qui devrait plaire aux fans du club londonien.