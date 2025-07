Amical : Arsenal s’offre l’AC Milan

La reprise de la saison est imminente et les principales formations européennes retrouvent doucement mais sûrement le rythme. Ce mercredi, Arsenal et l’AC Milan se sont rencontrés pour lancer leur préparation du côté de Singapour et du National Stadium.

Un match assez équilibré où ce sont les Gunners qui ont su faire la différence en seconde période. Sur un centre côté gauche de Jakub Kiwior, Bukayo Saka a su reprendre au second poteau d’une volée à bout portant (53e). Une victoire 1-0 qui donne de la confiance à Arsenal.