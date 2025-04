Liga : quand une bagarre éclate sur le banc de Valladolid…

Voilà une scène à laquelle on assiste très rarement. À la 66e minute du match entre le Real Valladolid et Getafe, un spectacle inhabituel a pu être observé : Juanmi Latasa, qui venait d’être remplacé, était sur le banc lorsque son coéquipier Luis Pérez a été vu en train d’essayer de frapper l’attaquant, tout en le réprimandant avec véhémence. Seul le fait que l’ancien nantais Comert, également remplacé, se soit retrouvé entre les deux joueurs a empêché la situation d’exploser.

Ce n’est pas la première fois que les joueurs du Real Valladolid se disputent. On savait que l’ambiance dans le vestiaire de Blanquivioleta était terrible, mais cela avait rarement été aussi évident. Dans un communiqué, le club a déclaré «condamner fermement l’incident survenu aujourd’hui sur le banc entre Luis Pérez et Juan Miguel Latasa lors du match contre le Getafe CF. La frustration à laquelle la situation sportive nous conduit tous doit se transformer en un plus grand engagement, une meilleure attitude et une performance améliorée, jamais en division et en confrontation.»