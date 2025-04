Serie A : la Fiorentina et l’AC Milan dos à dos

Après le match nul de l’Inter Milan face à Parme un peu plus tôt ce samedi, l’AC Milan défiait de son côté la Fiorentina à Giuseppe Meazza. Neuvième au coup d’envoi, le club milanais devait se relancer après sa défaite contre le Napoli. De son côté, la Viola, huitième, pouvait enchaîner un troisième succès de rang. Un début de match qui tournait à la catastrophe pour les locaux…

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Fiorentina 52 31 +17 15 7 9 49 32 9 Milan 48 31 +10 13 9 9 47 37

Plombés par un but contre son camp de Malick Thiaw (0-1, 7e), les Milanais craquaient dans la foulée face à l’inévitable Moise Kean (0-2, 10e). Dos au mur, l’AC Milan se remettait progressivement la tête à l’endroit et revenait par l’intermédiaire de Tammy Abraham (1-2, 23e). Au retour des vestiaires, Milan égalisait finalement grâce à Luka Jovic (2-2, 64e). Avec ce résultat, la Fio reste au 8e rang. L’AC Milan est 9e et voit l’Europe s’éloigner plus que jamais…