AS Roma : Frederic Massara succède à Florent Ghisolfi

Avec l’arrivée de Gian Piero Gasperini à la tête de l’AS Roma, l’avenir du directeur sportif français Florent Ghisolfi était en sursis. Comme cela était annoncé, l’ancien dirigeant du RC Lens et de Nice a fini par être démis de ses fonctions. Et cet après-midi, les Giallorossi annoncent que Frederic Massara, qui vient de quitter le Stade Rennais, prend la succession de Ghisolfi.

La suite après cette publicité

«L’AS Roma a le plaisir d’annoncer la nomination de Frédéric Massara en tant que nouveau directeur sportif du club. Pour Massara, il s’agit d’un retour à Trigoria, où il a déjà contribué avec professionnalisme et expertise au développement sportif de l’AS Rome pendant une phase cruciale de l’histoire récente du club. Fort d’une vaste expérience dans le football italien et international, Massara apporte avec lui une connaissance approfondie et une vision stratégique claire du domaine technique. Le club aborde ce nouveau chapitre avec confiance, convaincu que le leadership de Frederic contribuera à construire un avenir compétitif et ambitieux. Bon retour à la Roma !», indique le communiqué.