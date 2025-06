Carlos Cuesta nommé entraineur de Parme

Cristian Chivu parti du côté de l’Inter, Parme a trouvé son successeur sur le banc de touche. Il s’agit du très jeune Carlos Cuesta. A 29 ans seulement, il devient le plus jeune entraineur d’une équipe de Serie A depuis plus de 80 ans, et le second de l’histoire du championnat italien.

La suite après cette publicité

L’Espagnol a signé pour deux saisons, plus une année en option. Il était jusque-là l’adjoint de Mikel Arteta du côté d’Arsenal. Sa présentation à la presse aura lieu le jeudi 26 juin.