OM : le point médical de Jean-Louis Gasset

L’OM a encore un match de retard en Ligue 1 pour combler une partie de son retard sur Lens et Lyon, respectivement 6e et 7e avec trois points d’avance. Après s’être assurés la victoire face à Lorient le week-end dernier, les Marseillais vont à Reims ce mercredi (20h45), une autre équipe en petite forme. À quelques heures de ce rendez-vous, Jean-Louis Gasset a fait le point sur l’infirmerie. L’entraîneur déplore l’absence de Gigot et possiblement de son meilleur buteur, Pierre-Emerick Aubameyang, malade depuis plusieurs jours.

«On récupère Balerdi, on perd Samuel Gigot. Ounahi avait une contracture à la cuisse contre Lorient. Le cas le plus épineux, c’est Aubameyang qui a des problèmes gastriques depuis le retour d’Italie et il ne va pas s’entraîner aujourd’hui. On est en train de le charger de médicaments pour enrayer tout ça. Dimanche, il était fatigué mais on ne l’a pas sorti», précise le coach de l’OM. Le Gabonais a été récompensé à titre individuel de sa belle saison lors des Trophées UNFP en intégrant l’équipe type de l’année.