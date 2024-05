Trophées UNFP 2024 : le onze type de la saison en Ligue 1 !

Le championnat de France est sur le point de rendre son verdict final, Kylian Mbappé a annoncé son départ du Paris Saint-Germain et les trophées UNFP ont, eux, récompensés comme chaque année les meilleurs joueurs de la saison. Dans cette optique, l’équipe type de Ligue 1 a été dévoilée, ce lundi soir au pavillon d’Armenonville, et elle a plutôt fière allure avec pas moins de sept joueurs parisiens. Outre la suprématie des champions de France, le Stade Brestois, fort d’une incroyable saison sous la houlette d’Éric Roy, place deux joueurs. De son côté, le LOSC, troisième et en passe de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, est également représenté, tout comme l’OM.

À la base de ce 4-3-3, on retrouve logiquement Gianluigi Donnarumma. Récompensé du titre de meilleur gardien de l’exercice 2023-2024, le dernier rempart italien - fort de 16 clean-sheets en 41 matches toutes compétitions confondues cette saison (11 en Ligue 1) - aura fait preuve d’une très belle régularité dans les cages parisiennes. Devant lui, un quatuor défensif a été mis à l’honneur. Au poste de latéral droit et malgré une année 2024 plus compliquée, Achraf Hakimi est bien présent. Tout comme Marquinhos, capitaine emblématique des Rouge et Bleu, associé au jeune Leny Yoro, bluffant de maturité au sein de l’arrière-garde lilloise. Enfin, Bradley Locko, l’une des nombreuses révélations brestoises au cours de cette saison, a lui aussi été récompensé et figure dans le couloir gauche. Au milieu de terrain, le talent ne manque pas non plus…

Le PSG à l’honneur, Brest et Lille récompensés

Cadre incontournable du collectif dirigé par Luis Enrique, Vitinha (24 ans) est logiquement aligné dans un rôle de double pivot. Auteur de 9 buts et 5 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues, le Portugais de 24 ans est associé à Pierre Lees-Melou, grand artisan de la saison éblouissante réalisée par le Stade Brestois. Fort d’un volume de jeu impressionnant, le numéro 20 du SB29 (4 buts) n’a cessé de briller dans l’entrejeu. Pour les accompagner, qui de mieux que le meilleur espoir de l’année, Warren Zaïre-Emery. Pour compléter ce onze, le trio offensif est composé de Kylian Mbappé, Pierre-Emerick Aubameyang et Ousmane Dembélé.

Co-meilleur passeur du championnat de France avec 8 offrandes, l’ancien Barcelonais, parfois critiqué pour son manque d’efficacité dans les derniers mètres, aura malgré tout dynamisé l’attaque francilienne. Meilleur buteur de L1 avec 27 réalisations, le numéro 7 francilien tient quant à lui logiquement sa place sur le côté gauche. Enfin, malgré des débuts contrastés dans la cité phocéenne, Aubameyang est progressivement monté en puissance, au point de devenir un pilier essentiel du collectif marseillais. Avec 29 buts et 11 passes décisives en 49 matches toutes compétitions confondues, le Gabonais de 34 ans permet ainsi aux Phocéens de rester en course pour une possible qualification européenne en fin de saison…

La composition du onze type : Donnarumma - Hakimi, Yoro, Marquinhos, Locko - Vitinha, Lees-Melou, Zaïre-Emery - Dembélé, Aubameyang, Mbappé