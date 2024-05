Arabie saoudite : Michel veut Sadio Mané

Promu en Saudi Pro League, la première division du championnat saoudien, Al Qadisiya est très ambitieux. Le club entraîné par Michel, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, soutenu par le géant pétrolier Aramco, a promis à ses supporters de bâtir une équipe à la hauteur de ses ambitions.

Et pour cela, selon les informations de Aawsat confirmées par AS, le technicien espagnol souhaite recruter Sadio Mané, l’attaquant d’Al-Nassr. Le joueur de 32 ans, lié jusqu’en 2026 avec la formation saoudienne, est l’une des têtes d’affiche du championnat saoudien, et correspond au projet XXL souhaité par la direction d’Al Qadisiya. Reste à connaître la position du Sénégalais.