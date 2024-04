L1 : Ethan Mbappé fait mieux que Karim Benzema

Après la défaite de l’AS Monaco face à l’OL, le PSG a officiellement été sacré champion de France. Il s’agit du premier titre pour certains éléments dont les jeunes Senny Mayulu (17 ans, 11 mois et 13 jours) et Ethan Mbappé (17 ans, 3 mois et 30 jours). Les deux joueurs ont intégré le classement des plus jeunes champions de France du XXIe siècle dévoilé par la Ligue de football professionnel.

Le petit frère de KM7 est d’ailleurs bien placé, puisqu’il est quatrième derrière Kingsley Coman (PSG, 16 ans, 10 mois et 29 jours), El Chadaille Bitshiabu (PSG, 16 ans, 11 mois et 6 jours) et Warren Zaïre-Emery (PSG, 17 ans, 2 mois et 18 jours). En revanche, Ethan Mbappé a été sacré plus tôt dans sa carrière que Karim Benzema, qui était âgé de 17 ans, 4 mois et 18 jours lors du titre de l’OL en 2004-05. Mais le Nueve avait joué 6 rencontres avec les Gones cette année-là, pendant qu’Ethan Mbappé n’est apparu que deux fois avec Paris en L1.