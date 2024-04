Ligue des Champions : la grande prédiction de Jean-Michel Aulas pour le PSG

Le PSG n’est plus très loin de ce qu’il cherche depuis des années. Renversant face au FC Barcelone lors du tour précédent, le Paris Saint-Germain va affronter le Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions. Alors que la manche aller aura lieu en Allemagne ce mercredi, les deux équipes se livreront une nouvelle bataille six jours plus tard sous le regard de la tour Eiffel. En affrontant le club de la Ruhr à ce stade de la compétition, les hommes de Luis Enrique savent qu’ils ont toutes leurs chances d’aller chercher une nouvelle finale de C1. Pour certains observateurs, cette donnée devrait permettre au club de la capitale de glaner son premier titre dans la compétition. C’est notamment le cas de Jean-Michel Aulas. L’ancien président de l’OL, devenu vice-président délégué de la FFF, a affirmé qu’il pense qu’il s’agit de la bonne année pour le PSG en amont de la cérémonie des trophées de D1 Arkema :

La suite après cette publicité

«Est-ce que c’est la bonne année pour Paris ? Oui, je le pense, en essayant de réfléchir aux motivations. Certes, Kylian (Mbappé) va s’en aller. Mais qui plus que lui a envie de la gagner avec son club qui l’a accueilli pendant des années ? Il y a de très bons joueurs, dont un qui vient de Lyon qui est très fort en ce moment (Bradley Barcola, ndlr), et une dynamique de victoires, une dynamique offensive très importante. Et un entraîneur (Luis Enrique) que j’apprécie personnellement depuis des années, qui donne à ce Paris Saint-Germain une nouvelle ambition. Je pense franchement que c’est la bonne année. Je voyais un rival qui était Manchester City, qui est resté sur le carreau contre Madrid. Voilà, ce sont les raisons qui me laissent à penser que c’est possible. Et si j’ai la possibilité de le faire, j’irai voir à Dortmund et en finale à Wembley comment les choses peuvent se passer» Nul doute qu’il sera également présent le 25 mai prochain à Lille à l’occasion de la finale de Coupe de France entre Lyon, son club de cœur, et le PSG.