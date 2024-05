Daley Blind prolonge l’aventure avec Girona

Sensation de la saison de l’autre côté des Pyrénées, Girona va découvrir pour la première fois de son histoire les folles soirées de Ligue des Champions l’an prochain. Si le club catalan s’apprête à sortir les rames pour conserver ses pépites afin de réitérer une prouesse similaire tant sur la scène nationale que continentale, il pourra néanmoins compter sur l’apport d’un joueur expérimenté pour les deux années à venir, à savoir Daley Blind. Ce mercredi, le troisième de Liga vient d’annoncer la prolongation du contrat de son défenseur néerlandais, désormais lié aux Blanquivermells jusqu’en 2026.

«Le Girona FC et Daley Blind ont conclu un accord pour prolonger le contrat du défenseur néerlandais d’une saison supplémentaire, jusqu’en juin 2026. Avec 33 matchs cette saison, Blind a été un élément fondamental de l’équipe à laquelle il a apporté son expérience, sa qualité et sa polyvalence sur le terrain. Fixé dans l’axe de la défense, il est le cinquième joueur le plus utilisé par Míchel Sánchez en championnat, derrière Gazzaniga, Aleix Garcia, Miguel et Sávio. Il a également montré son sens du but avec trois buts cette saison», a détaillé la formation espagnole via un communiqué officiel.