Ça bouge pour Brahima Diarra

Et si l’une des belles affaires de ce mercato se nommait Brahima Diarra ? Formé à Huddersfield, qu’il avait rejoint en 2019 en provenance de l’ACBB, le milieu de terrain malien de 21 ans fait aujourd’hui l’objet de plusieurs intérêts. Avec déjà 42 matches de Championship à son actif, le joueur a pris de la bouteille ces dernières saisons et son profil de box to box, comme sa polyvalence et sa qualité technique, ne laissent pas indifférent en Europe.

La suite après cette publicité

Au mois de janvier, nous vous révélions déjà l’intérêt de plusieurs clubs de Championship pour le puissant milieu de terrain, dont le statut de joueur libre cet été est apprécié. Selon nos informations, Leicester City, promu en Premier League, Hull City, Leeds United, Burnley, le Chievo Vérone, mais aussi le G5 belge, un grand club italien, deux clubs de Ligue 1 sont sur le dossier. Actuellement à Paris dans le cadre des Jeux Olympiques avec la sélection malienne U23, Diarra a déjà pu étaler ses qualités. Mercredi, il était titulaire dans le couloir droit face à Israël (1-1), et sa performance fut largement saluée par la presse israélienne. L’objectif du joueur, qui va prochainement changer d’équipementier, est de briller à Paris aux Jeux Olympiques puis de prendre la meilleure décision, qui sera forcément un choix sportif.