Manchester City : Pep Guardiola rassure sa direction

Le contrat de Pep Guardiola à Manchester City arrivera à échéance le 30 juin 2025. C’est un dossier plus que prioritaire pour la direction des Cityzens, au regard de tout ce que l’Espagnol a accompli depuis son arrivée dans le nord de l’Angleterre. Interrogé lors d’une fête organisée par la marque Puma à New York City (États-Unis), ce jeudi, l’ancien entraîneur du FC Barcelone et du Bayern a révélé qu’il se sentait revigoré et a indiqué qu’il était prêt à tenter de remporter une cinquième couronne consécutive en Premier League.

« Si vous aimez ce que vous faites, pourquoi devrais-je m’arrêter ? Je l’aime autant (maintenant que lorsqu’il est arrivé en 2016), alors allons-y ! », a-t-il déclaré au micro du Daily Mail. En attendant d’en savoir plus sur son avenir, Guardiola et ses hommes continuent leur préparation, aux États-Unis. Leur prochain match amical sera face à l’AC Milan, dans la nuit de samedi à dimanche (minuit).